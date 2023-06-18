الرئيس الأمريكي يأمل بلقاء نظيره الصيني قريباً

المصدر: واشنطن - وكالات

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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أمله في لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، في غضون الأشهر القليلة المقبلة، فيما تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن بشكل منفصل، مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني، قبيل زيارته للصين. وأشار بايدن إلى أن قادة الصين لم يكونوا على علم بالتفاصيل المحيطة بمنطاد تجسس مزعوم، أسقطته الولايات المتحدة في فبراير.

وأضاف للصحافيين، أمس: «لدى الصين بعض الصعوبات المشروعة التي لا علاقة لها بالولايات المتحدة»، وتابع: «أعتقد أن أحد الأشياء التي سببها المنطاد، لم تكن في كثير منها مسألة إسقاطه. لكنني لا أعتقد أن القيادة كانت تعرف مكانه، أو تعرف ما بداخله، وتعرف ما كان يجري»، مضيفاً: «أعتقد أنه كان محرجاً أكثر مما كان مقصوداً»، وفقاً لوكالة بلومبرغ. وتحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني، مؤكداً أهمية «التعاون الثلاثي»، قبيل زيارته الصين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر إن بلينكن أكد لنظيره بارك جين، التزام واشنطن «الصارم» بالدفاع عن كوريا الجنوبية.

وكرر بلينكن «الالتزام الصارم» لبلاده بالدفاع لنظيره الياباني يوشيماسا هاياشي، ودان «إطلاق (بيونغ يانغ) غير القانوني للصواريخ البالستية في بحر اليابان».

والخميس، دانت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك، إطلاق كوريا الشمالية صاروخين سقطا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

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