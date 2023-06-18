ميثاق ضد الجوع بتوقيع برلمانيين من 64 دولة

المصدر: فالباريزو (تشيلي) - أ.ف.ب

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وقّع برلمانيون من 64 دولة، بدعوة من الأمم المتحدة، أول من أمس، في فالباريزو بتشيلي، اتفاقية عالمية لمكافحة الجوع، الذي يؤثر في 828 مليون شخص حول العالم.

وجمعت هذه القمة البرلمانية العالمية لمكافحة الجوع وسوء التغذية، بمبادرة من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، لمدة يومين في برلمان تشيلي، 150 مسؤولاً منتخباً، إضافة إلى عشرات الشخصيات التي حضرت عن بعد. في نهاية الاجتماع، وقّع المشاركون ميثاقاً عالمياً، يهدف إلى تشجيع الدول الأعضاء، لا سيما هيئاتها التشريعية، على مكافحة الجوع وسوء التغذية.

وهو ينص على تعزيز التحالفات البرلمانية الدولية، وإنشاء تحالفات جديدة، من أجل تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتطوير حلول. وصرح نائب مدير الفاو، ماريو لوبيتكين، بأن «الأمر يتعلق بدخول مرحلة جديدة من التفاعل بين البرلمانات».

ووفقاً للأمم المتحدة، عانى 828 مليون شخص الجوع عام 2021، في كل أنحاء العالم، بزيادة قدرها 46 مليون، مقارنة بعام 2020. وقالت النائبة التشيلية، كارولينا مارزان، التي ترأس الجبهة البرلمانية لمكافحة الجوع في تشيلي «يموت 8500 طفل كل يوم في العالم، بسبب سوء التغذية». والنساء أكثر عرضة للخطر من الرجال، وفقاً للفاو.

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