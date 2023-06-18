أمطار غزيرة ووفيات وانهيارات أرضية في ولاية هندية

المصدر: د ب ا

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تم انتشال جثتي شقيقتين صغيرتين، حوصرتا داخل منزلهما عقب انهياره إثر هطول أمطار غزيرة ووقوع انهيارات أرضية في حي وست خاسي هيلز بولاية ميجالايا أمس السبت، بمساعدة أفراد أسرتهما والجيران، حسبما ذكرت الشرطة.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع في منطقة ماوينغ- بيندينغري في نونغستوين حوالي الساعة 04.30 صباحا. ونقلت وكالة "برس ترست أوف إنديا" عن ضابط شرطة كبير في الحي أن "الضحيتين تبلغان من العمر 10 أعوام و 15 عاما".

وانتشلت الشرطة في حادث آخر جثث أربعة من ستة أشخاص بعدما سقطت شاحنتهم في واد عميق في ماوسينرام في إيست خاسي هيلز قبل يومين.

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