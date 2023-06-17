رئيس جنوب إفريقيا لبوتين: الحرب يجب أن تنتهي

المصدر: أ ف ب

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أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الذي يترأس وفد وساطة إفريقياً حول النزاع الأوكراني، السبت، أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الحرب يجب أن تنتهي" في أوكرانيا.

وقال خلال اجتماع بين بوتين والوسطاء الأفارقة في سان بطرسبرغ بشمال غرب روسيا: "لا يمكن لحرب أن تستمر إلى ما لا نهاية (...) هذه الحرب يجب أن تنتهي"، مضيفاً: "من مصلحتنا المشتركة أن تنتهي هذه الحرب"، ومشدداً على أن الدول الأفريقية "تتأثر بشكل سلبي" بهذا النزاع.

إضافة إلى رامابوزا، يضم الوفد ثلاثة رؤساء آخرين هم ماكي سال (السنغال) وهاكايند هيشيليما (زامبيا) وغزالي عثماني (جزر القمر) الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، فضلاً عن ممثلين للكونغو وأوغندا ومصر.

ويلتقي الوفد بوتين في روسيا بعدما اجتمع، الجمعة، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف.

وقال رئيس جزر القمر: "نحن هنا للاستماع إليكم، للاستماع إلى صوت الشعب الروسي".

وأضاف: "نحن هنا لإقناع البلدين بسلوك طريق الحوار".

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