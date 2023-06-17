استمرار البحث عن ناجين وجثث في بحر اليونان

المصدر: أ ب

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واصلت السلطات اليونانية عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب غرق سفينة مكتظة بالمهاجرين في أحد أعمق أجزاء البحر الأبيض المتوسط، بحسب ما أفاد خفر السواحل في وقت مبكر من اليوم السبت.

قال خفر السواحل إن فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية وأربع سفن أخرى تعمل على مسافة 47 ميلا بحريا (54 ميلا، 87 كيلومترا) جنوب غرب مدينة بيلوس في جنوب غرب اليونان. وقال خفر السواحل إن مروحيتين من البحرية وخفر السواحل انضمتا إلى العملية في وقت سابق.

حتى الآن، تم إنقاذ 104 ناجين وانتشال 78 جثة من بين ركاب سفينة الصيد التي كانت تقل 750 رجلا وامرأة وطفل من سوريا ومصر وفلسطين وباكستان. ولم يتم العثور على ناجين أو جثث منذ يوم الأربعاء، يوم وقوع الحادث.

ومع ذلك، لا تزال السلطات اليونانية تواجه انتقادات بسبب فشلها في التحرك بسرعة أكبر. وردت بأن المهاجرين أصروا على أنهم لا يحتاجون إلى أي مساعدة، لكن المنظمات غير الحكومية تقول إنهم تلقوا نداءات عدة طلبا للمساعدة.

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