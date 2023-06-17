كوريا الشمالية تناقش استراتيجيات الدفاع والاقتصاد المتعثر

المصدر: سيئول - أ ب

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في حضور الزعيم كيم جونغ أون، افتتحت كوريا الشمالية، مؤتمراً سياسياً رئيسياً لمناقشة تحسين اقتصادها المتعثر ومراجعة استراتيجيات الدفاع في مواجهة التوترات المتزايدة مع الخصوم، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الرسمية، اليوم السبت.

جاء الاجتماع الموسع للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في الوقت الذي أرسلت فيه الولايات المتحدة غواصة تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية، في أحدث استعراض للقوة للحلفاء ضد كوريا الشمالية، والتي عززت تجاربها للصواريخ ذات القدرة النووية إلى وتيرة قياسية في الأشهر الأخيرة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية، إنه خلال اليوم الأول من الاجتماعات أمس الجمعة، استعرض مسؤولو الحزب الحملات الاقتصادية للبلاد للنصف الأول من عام 2023، وناقشوا السياسة الخارجية واستراتيجيات الدفاع "للتعامل مع الوضع الدولي المتغير.

ولم تحدد الوكالة ما تمت مناقشته ولم تذكر أي تعليقات أدلى بها كيم. وقالت إن الاجتماع سيستمر ليوم آخر على الأقل.

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