بعد كييف .. وفد الوساطة الإفريقي يطير إلى سان بطرسبرغ للقاء بوتين

المصدر: كييف - أ.ف.ب

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بعد زيارته كييف، يتوجه وفد الوساطة الإفريقي إلى سان بطرسبرغ في شمال غرب روسيا، حيث يستقبله الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، غداة رفض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عرض الوساطة الذي قدمه.

واقترح الوفد بقيادة رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، وساطة سلام في النزاع، مؤكداً ضرورة وقف التصعيد من الجانبين، إلا أن الرئيس الأوكراني رفض ذلك، مندداً بما أسماه عملية غش من جانب روسيا، في خضم هجوم مضاد تشنه القوات الأوكرانية.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مع القادة الأفارقة المشاركين في الوفد، إنّ من الواضح أن روسيا تحاول مجدداً استخدام تكتيكها القديم القائم على الغش، مضيفاً: روسيا لن تنجح بعد اليوم في الاحتيال على العالم. لن نمنحها فرصة ثانية، قلت اليوم بوضوح خلال لقائنا الوفد الإفريقي إن السماح بأي تفاوض مع روسيا الآن التي لا تزال على أرضنا، يعني تجميد الحرب وتجميد الألم والمعاناة. ورحب حلف شمال الأطلسي بالوساطة.

وقبل وصول القادة الأفارقة إلى روسيا، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهجوم الأوكراني المضاد على الجبهة لا يملك أي فرصة للنجاح، وأن الدول الغربية ستضطر في النهاية للحوار معه بشروطه، مضيفاً: سنرى متى سنتحدث إليها وما هي مواضيع البحث.

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