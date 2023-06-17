إصابة 6 أشخاص بجروح بإطلاق نار في مدينة بالتيمور الأمريكية

المصدر: أ ب

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قالت الشرطة الأمريكية إن إطلاق نار في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية ليل الجمعة أدى إلى إصابة ستة أشخاص، وسط توقعات بأن ينجو الجميع من هذا الحادث.



سمع أفراد الشرطة الذين أوقفوا سيارة في شمال المدينة طلقات نارية قبيل الساعة التاسعة مساءً، وذهبوا للتحقيق في الحادث، حسبما أفادت ليندسي إلدريدج، المتحدثة باسم إدارة شرطة بالتيمور.



قالت إلدريدج في رسالة بالبريد الإلكتروني إن أفراد الشرطة عثروا على ثلاثة رجال بالقرب من تقاطع إيست كولد سبرينغ لين وطريق يورك، وكان جميعهم "مصابين بالعديد من إصابات الرصاص غير المهددة للحياة في أجسادهم". نقل المسعفون الرجال الثلاثة إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.



وأشارت إلى أنه من بين الضحايا امرأة تبلغ من العمر 18 عامًا ورجلين يبلغان من العمر 22 عامًا ورجل يبلغ من العمر 26 عامًا ورجل يبلغ من العمر 17 عامًا.



ويحقق محققو المنطقة الشمالية في دوافع وأسباب حادث إطلاق النار.

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