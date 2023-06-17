بلينكن يدعم مساعي سيئول لإقامة علاقات صحية مع الصين

المصدر: سيئول - د.ب.أ

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، خلال محادثات هاتفية مع نظيره الكوري الجنوبي، بارك جين، اليوم السبت، عن دعمه لجهود سيئول لتطوير علاقات صحية وناضجة، مع الصين، على أساس الاحترام المتبادل.

ووفق ما ذكرته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، استعرض الوزيران العلاقات الثنائية وعلاقات كوريا الجنوبية وأمريكا على التوالي، مع الصين، بالإضافة إلى كوريا الشمالية وشؤون إقليمية وعالمية أخرى، وفقاً لما أوردته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية.

وأعرب بارك عن دعمه لجهود أمريكا لإدارة علاقاتها مع الصين بشكل مسؤول، في ظل ظروف صعبة. وأشار بارك عن موقف سيئول من علاقاتها مع الصين، فيما يبدو أنه إشارة إلى التصريحات المثيرة للجدل الأخيرة للسفير الصيني، شينج هاي مينج، التي انتقد فيها السياسة الخارجية الكورية الجنوبية.

وذكر بلينكن، الذي يزور الصين، أواخر الأسبوع الجاري، في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي، منذ خمس سنوات، أنّه سيطلع سيئول قريباً على نتائج زيارته لبكين.

وأدان الدبلوماسيان الاستفزازات المتكررة الكورية الشمالية، واتفقا على أن نزع الأسلحة النووية، يصب في المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك الصين.

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