25 قتيلاً في هجوم داعشي على مدرسة غرب أوغندا

المصدر: كمبالا- رويترز

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قالت الشرطة الأوغندية، اليوم السبت، إن مسلحين على صلة بتنظيم داعش الإرهابي قتلوا 25 شخصاً في هجوم على مدرسة في غرب أوغندا قرب الحدود مع الكونغو الديمقراطية.

وأضافت الشرطة، أن عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية تتمركز شرق الكونغو وأعلنت مبايعتها لتنظيم داعش، هاجمت مدرسة لوبيريرا الثانوية في مبوندوي، وأحرقت مهجعاً ونهبت الطعام في وقت متأخر أمس الجمعة.

وقالت الشرطة على «تويتر»: «تم حتى الآن انتشال 25 جثة من المدرسة ونقلها إلى مستشفى بويرا، وجرى أيضاً نقل ثمانية مصابين في حالة حرجة إلى المستشفى».

ولم تذكر الشرطة عدد القتلى من الطلاب، مشيرة إلى أنّ جنوداً من الجيش يلاحقون المهاجمين الذين فروا باتجاه حديقة فيرونجا الوطنية في الكونغو الديمقراطية.

وفي أبريل الماضي، هاجمت القوات الديمقراطية المتحالفة قرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً على الأقل. وكانت أوغندا أرسلت قوات إلى الكونغو للمساعدة في محاربة القوات الديمقراطية المتحالفة.

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