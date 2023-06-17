كوريا الشمالية تعقد اجتماعاً مهماً للحزب الحاكم

المصدر: د ب ا

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عقدت كوريا الشمالية اجتماعا مهما للحزب الحاكم لبحث الاستراتيجية الدبلوماسية والدفاعية للبلاد ردا على "الوضع الدولي المتغير" بحضور زعيمها كيم جونج اون، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت.

وشارك كيم في الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم الذي بدأ يوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقالت الوكالة في تقرير باللغة الإنجليزية إن الاجتماع سيناقش "قضية استراتيجية الدولة الدبلوماسية والدفاعية للتكيف مع الوضع الدولي المتغير" ومراجعة المشروعات الاقتصادية في النصف الأول من العام.

وأضافت أن المشاركين وافقوا بالإجماع على بنود جدول الأعمال، مؤكدة أن الاجتماع بدأ المناقشات، في إشارة إلى أنه سيتسمر لعدة أيام، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

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