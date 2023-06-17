بلينكن يتوجه إلى الصين لتجنب «الحسابات الخاطئة» مع بكين

المصدر: أ ف ب

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الجمعة أن أحد أهداف زيارته المقبلة للصين هو "تجنب الحسابات الخاطئة" مع بكين، في موازاة السعي الى مساحات تفاهم.

وصرح بلينكن للصحافيين قبيل مغادرته واشنطن الى الصين أن الزيارة تهدف الى "فتح خطوط اتصال مباشرة بحيث يتمكن بلدانا من إدارة علاقتنا في شكل مسؤول عبر تناول بعض التحديات والرؤى السيئة، وتجنب الحسابات الخاطئة".

ويغادر بلينكن واشنطن مساء متوجها الى بكين الأحد والاثنين لإجراء سلسلة لقاءات مع المسؤولين الصينيين.

وأوضح انه يعتزم ايضا "إبراز مصالح الولايات المتحدة وقيمها (...) والتعبير عن قلقنا حيال عدد من الموضوعات في شكل مباشر وصريح".

وأورد أن الهدف أيضا "استطلاع إمكان التعاون" مع بكين للتعامل مع التحديات العالمية من مثل التغير المناخي ومكافحة المخدرات المصنعة.

واعتبر بلينكن أن "تنافسا شديدا يتطلب دبلوماسية كثيفة بهدف ضمان عدم تحوله مواجهة أو نزاعا"، مؤكدا أن "العالم ينتظر تعاونا بين الولايات المتحدة والصين".

وردا على سؤال، أكد انه سيبحث مع السلطات الصينية في ملف اعتقال مواطنين أمريكيين في الصين.

وبلينكن هو أعلى مسؤول أمريكي يزور الصين منذ 2018. وكانت زيارته مقررة أصلا في فبراير الفائت، لكنها ألغيت إثر تحليق منطاد صيني فوق الأراضي الأمريكية.

من جهته وصف نظيره السنغافوري العلاقات الصينية الأمريكية بأنها "تحدي القرن". وقال "بقية العالم ستراقبكم. نأمل، وأعتقد، أنكم ستكونون قادرين على إدارة خلافاتكم".

تأتي زيارة بلينكن للصين في أعقاب اجتماع في نوفمبر الماضي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

من جهته دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين الولايات المتحدة الجمعة إلى العمل على تحسين العلاقات بين البلدين حسب وكالة انباء الصين الجديدة.

وقال إن "الولايات المتحدة ترى الصين باعتبارها منافستها الرئيسية... وهذا خطأ استراتيجي في التقدير".

كما اعتبر أن المطالب الأمريكية يجب ألا تتعارض مع حق الصين المشروع في ان تتطور.

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