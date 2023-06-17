واشنطن تخصص 205 ملايين دولار مساعدة إنسانية لأوكرانيا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة تقديم 205 ملايين دولار إضافية كمساعدة إنسانية لأوكرانيا لدعم الأوكرانيين في مواجهة النقص الناجم عن الحرب مع روسيا.

جاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ان المساعدة ستستخدم لتوفير المستلزمات الأساسية مثل الطعام أو مياه الشرب أو في مجال التعليم والصحة.

وأوضح البيان أن هذه المساعدة التي ستوزع عبر المنظمات غير الحكومية الشريكة في المنطقة، ستسمح ايضا لضحايا النزاع بالبقاء على اتصال مع عائلاتهم في حال حصل انفصال بسبب الحرب.

منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022 فر أكثر من ستة ملايين شخص من البلاد ونزح أكثر من خمسة ملايين، وفقا لأرقام نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية.

وذكر البيان أن المبلغ الجديد يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية الحرب إلى ملياري دولار.

في الوقت نفسه، قدمت الولايات المتحدة قرابة 40 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز