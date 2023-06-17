زلزال يضرب غربي فرنسا

المصدر: د ب ا

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ضرب زلزال أجزاء من غربي فرنسا مساء الجمعة، لكن لم ترد تقارير فورية عن حدوث أضرار كبيرة.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي أن الزلزال بلغت قوته 9ر4 درجات على مقياس ريختر، بينما سجلت هيئة الزلازل الفرنسية قوته عند 3ر5 درجات.

ووقع مركز الزلزال بين بلدة لاروشيل الساحلية، ونيور في الداخل.

وقالت مقاطعة دو سيفر إن شخصا تلقى علاجا لإصابته بإصابات طفيفة.

وأكد وزير البيئة الفرنسي كريستوف بيتشو على تويتر إنه كان "واحدا من أسوأ الزلازل المسجلة في بر فرنسا الرئيسي".

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