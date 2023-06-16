تحذير من حرب أهلية في هايتي ومطالبة بتدخل دولي

المصدر: أ ف ب

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حذر وزير هايتي في الامم المتحدة الجمعة من أن خطر اندلاع حرب أهلية في بلاده يزداد، مع تنامي عنف العصابات، داعيا الى تدخل قوة دولية لمساندة الشرطة.

وقال ريكار بيار وزير التخطيط والتعاون الخارجي خلال مؤتمر عن الوضع الانساني المأساوي في هذا البلد الواقع في الكاريبي إن "الحكومة طلبت مساعدة دولية تتخذ شكل وجود قوة مسلحة صلبة مع تفويض واضح دعما للشرطة الوطنية في هايتي".

واضاف "في الحقيقة، إذا لم تتم تلبية هذا الطلب ضمن مهلة منطقية، فإن خطر الحرب الاهلية شبه مؤكد".

وتواصل الامم المتحدة التحذير من تفشي عنف العصابات مع ازدياد عمليات القتل والخطف.

وبسبب القدرة المحدودة للشرطة، بات بعض السكان يعتمدون الامن الذاتي.

ولكن بعد ستة أشهر من نداء رئيس الوزراء ارييل هنري والذي كرره الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، لم يتطوع أي بلد لقيادة قوة دولية في هايتي.

والخميس، اعلنت كندا ترؤس خلية لتنسيق المساعدة الدولية في هايتي بهدف تقديم دعم أفضل لقوات الشرطة المحلية.

وركز اجتماع الجمعة في الامم المتحدة على الوضع الانساني والغذائي في هايتي، حيث يهدد الجوع نحو نصف السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة.

وقال رئيس وزراء سان فنسنت وغرينادين رالف غونسالفيس في رسالة مصورة "نؤكد ان الأمن الانساني والأمن الغذائي متلازمان".

في ابريل، أطلقت الامم المتحدة نداء لجمع 719 مليون دولار لهايتي، لكنها لم تؤمن سوى عشرين في المئة من هذا المبلغ حتى الآن.

وقالت رئيسة برنامج الاغذية العالمي سيندي ماكين في رسالة مسجلة إن "الوضع رهيب ويزداد سوءا كل يوم"، مضيفة "علينا ان نتحرك الآن ونعمل معا لتأمين الطعام لملايين يعولون علينا".

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