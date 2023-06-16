بوتين يرفض تقارير تؤكد تحقيق أوكرانيا مكاسب في ساحة القتال

المصدر: د ب ا

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رفض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال حديثه في منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ اليوم الجمعة، تقارير بتحقيق أوكرانيا نجاحات على خطوط الجبهة.

وقال بوتين خلال حضوره المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج إنهم "لم يحققوا أي أهداف لهم في أي مرحلة من المراحل".

وتؤكد أوكرانيا، تحقيق مكاسب قليلة على الأرض في هجومها المضاد الجاري منذ عدة أيام.

وأكد مراقبون دوليون أيضا صحة النجاحات الأولية لأوكرانيا في تحرير أراض محتلة.

وانتقد بوتين مرة أخرى توريد الغرب أسلحة لأوكرانيا، قائلا: "بالطبع، نرى دولا غربية تبذل أقصى جهد كي تٌمنى روسيا.. بهزيمة في ساحة القتال".

وقال إن صناعة السلاح الروسية زادت بالفعل إنتاجها بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي. ولم يكن من الممكن في البداية، التحقق بشكل مستقل من الزيادة في الإنتاج.

من ناحية أخرى، أثار تصريح بوتين بشأن أنظمة باتريوت المضادة للطائرات، التي أكد الجيش الروسي تدميرها، ضجة في وسائل الإعلام الروسية المهمة.

وأكد بوتين تعطيل خمسة أنظمة باتريوت في المجمل وإخراجها من الخدمة في منطقة كييف، لكن أوكرانيا لم تحصل سوى على اثنين من هذه الأنظمة من شركاء غربيين، أحدها من ألمانيا.

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