باريس تطالب تركيا والمجر بالمصادقة على طلب انضمام السويد إلى الناتو

المصدر: أ ف ب

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حثت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الجمعة كلا من تركيا والمجر على المصادقة على عضوية السويد في حلف شمال الاطلسي قبل القمة المقررة في فيلينوس الشهر المقبل.

وقالت كولونا "لا يمكننا تحمل الانتظار أكثر من ذلك".

وأضافت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها السويدي توبياس بيلستورم "حان الوقت لتنتهي هذه العملية وتود فرنسا أن تكون السويد حاضرة في قمة فيلينوس كعضو كامل في حلف الاطلسي".

وأضافت "نحتاج جميعا إلى العودة إلى أساسيات واسباب هذه العضوية" مؤكدة أن انضمام السويد لن يعزز الأمن والاستقرار في منطقة البلطيق فحسب بل في اوروبا بأكملها بينما تستمر الحرب في اوكرانيا.

ورأت كولونا أن "من مصلحة الجميع" المضي قدما مؤكدة أن "تأخير الانضمام من شأنه أن يخلق صعوبة نحن لا نفهم سببها".

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