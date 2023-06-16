بوتين: روسيا سلمت بيلاروس الرؤوس النووية

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن بلاده نقلت مجموعة أولى من الأسلحة النووية الى بيلاروس، في ترجمة عملية لما سبق أن اعلنته موسكو في مارس.

وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ (شمال غرب) نقل التلفزيون الروسي وقائعه مباشرة ولم تتمكن فرانس برس من حضوره لعدم حصولها على تصريح، إن "أولى الرؤوس النووية تم نقلها الى أراضي بيلاروس. إنها فقط الأولى. بحلول نهاية الصيف، سننجز هذا العمل في شكل كامل".

وذكر بأن "نشر الأسلحة النووية التكتيكية" في بيلاروس كان ثمرة اتفاق أعلن في مارس مع الرئيس الكسندر لوكاشنكو الذي وضع أراضي بلاده في تصرف موسكو لمهاجمة أوكرانيا.

واعتبر بوتين أن هذا الامر يشكل عنصر ردع "لمن يفكرون في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".

ويبدو أن وتيرة نقل هذه الأسلحة تسارعت، إذ كان بوتين قال في التاسع من يونيو أن نشرها سيتم في يوليو.

وكان بوتين اعلن في 25 مارس أن موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروس الواقعة عند مدخل الاتحاد الاوروبي، مثيرا مخاوف إضافية من تصعيد النزاع في أوكرانيا.

والأسلحة النووية "التكتيكية" قادرة على التسبب بأضرار هائلة، لكن شعاعها التدميري أكثر محدودية من ذلك العائد الى الأسلحة النووية "الاستراتيجية".

وبداية ابريل، أعلنت موسكو أنها باشرت تدريب عسكريين بيلاروس على استخدام الأسلحة النووية "التكتيكية".

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