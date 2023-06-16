بوتين: النظام الاستعماري الجديد زال وحل مكانه عالم متعدد الأقطاب

المصدر: أ ف ب

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن "النظام الدولي الاستعماري الجديد" قد ولى وحل مكانه "عالم متعدد الأقطاب" يزداد قوة، في هجوم استهدف الدول الغربية في خضم النزاع في أوكرانيا .

وأتى كلام بوتين الذي يذكر بخطاب القادة السوفييت في حقبة الحرب الباردة، خلال كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ في شمال غرب روسيا.

ويهدف هذا الحدث السنوي عادة الى استقطاب مسؤولين ومستثمرين من العالم بأسره، إلا أن ممثلي الدول الغربية وحلفاء كييف الآخرين يغيبون عنه منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا.

وقال بوتين في افتتاح الجلسة العامة للمنتدى في كلمة نقلها التلفزيون مباشرة "النظام الدولي الاستعماري البشع لم يعد موجودا فيما يتعزز عالم متعدد الأقطاب".

ورحب بتعزيز العلاقات بين موسكو ودول في قارات أخرى غير أوروبا أو أميركا الشمالية معتبرا أن "القادة الاقتصاديين في العالم يتغيرون".

ومضى بوتين يقول "نقيم علاقات جيدة مع الصين والهند ودول أخرى. ماليزيا تتطور وأمريكا اللاتينية وكذلك إفريقيا. ثمة مشاكل كثيرة فيها لكنها كلها تشهد منحى تصاعديا".

ورأى بوتين الذي عادة ما يستغل فرصة هذا المنتدى السنوي لعرض حصيلة بالسنة المنصرمة ورسم التوجهات المستقبلية، أن الاقتصاد الروسي صمد في وجه العقوبات الغربية الهائلة المرتبطة بالنزاع في اوكرانيا.

ورأى الرئيس الروسي "يمكننا القول بثقة إن الاستراتيجية التي اختارتها الحكومة والشركات في روسيا نجحت". وأكد أيضا أن نمو إجمالي الناتج المحلي سيراوح في 2023 بين 1,5 % و2 % بعدما تقلص 2,1 % في 2022 وفق الأرقام الرسمية.

وقال بوتين "بابنا ليس مغلقا أمام أحد"، متوجها بذلك إلى الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا بأعداد كبيرة منذ بدء النزاع.

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