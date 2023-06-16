بوتين : طائرات اف-16 ستحترق إذا سلمت لكييف

المصدر: أ ف ب

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اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن مقاتلات إف -16 التي سيرسلها لكييف حلفاء أوكرانيا "ستحترق"، بينما سمحت الولايات المتحدة بتسليم هذه الطائرات للقوات الاوكرانية.

الشهر الماضي أعطت الولايات المتحدة التي لطالما رفضت تسليم مقاتلات لتجنب تصعيد النزاع، الضوء الأخضر لتسليم طائرات اف-16 طالبت بها كييف باستمرار.

لم يتم تحديد موعد تسليم هذه الطائرات الأميركية الصنع وعددها في هذه المرحلة. وأعلنت بروكسل في نهاية مايو أن بولندا بدأت بتدريب طيارين اوكرانيين في الاثناء.

وقال بوتين في منتدى اقتصادي في سانت بطرسبرغ (شمال غرب روسيا) إن "الدبابات (التي سلمها حلف شمال الأطلسي لاوكرانيا) تحترق. ستلقى طائرات اف-16 المصير نفسه".

من الأسئلة التي ستطرح أيضا في حال تسليم طائرات اف-16 لأوكرانيا، إيجاد قواعد آمنة للإقلاع والهبوط وتصليحها فيها، في وقت قصفت روسيا العديد من المطارات الأوكرانية.

يتم أحيانا اقتراح فكرة نشر هذه الطائرات في القواعد الجوية للدول المجاورة الداعمة لأوكرانيا.

واكد بوتين أنه إذا نشرت الطائرات التي ستسلم لكييف "في قواعد خارج أوكرانيا، سنرى ما يجب القيام به حيال هذه القواعد وكيفية ضربها".

وأضاف "هناك خطر كبير بالنسبة للناتو في الانجرار أكثر في النزاع".

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