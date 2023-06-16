موسكو تؤكد وقوع خسائر أوكرانية.. وكييف: الأمور ليست سيئة

المصدر: رويترز، د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تباينت التقارير الصادرة عن طرفي الحرب المندلعة في أوكرانيا، تزامناً مع بدء الهجوم المضاد الذي تشنّه كييف تجاه قوات الجيش الروسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قواتها صدَّت العديد من المحاولات لشن هجمات مضادة من جانب الجيش الأوكراني على جبهات مختلفة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما ألحق خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية.

وأكدت أوكرانيا أن قواتها استعادت ما لا يقل عن سبع قرى و100 كيلومتر مربع في المراحل الأولى من الهجوم المضاد، آملةً أن يكتسب زخماً أكبر مع زيادة عدد القوات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في تحديثها اليومي عن تطورات القتال، إنها ألحقت خسائر كبيرة بالعدو خلال ما وصفته بـ«عمليات الهجوم المضاد الأوكرانية الفاشلة» في اتجاهي دونيتسك الجنوبية ودونيتسك.

وأضافت أنها استخدمت القوات البرية والضربات الجوية ونيران المدفعية لصد القوات الأوكرانية، مشيرةً إلى أنها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قتلت نحو 500 جندي أوكراني، ودمرت خمس دبابات في مواقع مختلفة.

وأردفت أن العديد من المركبات المدرعة وآليات عسكرية أوكرانية دُمرت أيضاً.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع قناة «إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، أن النجاح في الهجوم الأوكراني المضاد سيعني هزيمة روسيا في الحرب.

وفي معرض رده على سؤال عن مدى التقدم في الهجوم المضاد، قال زيلينسكي: «الأمور لا تبدو سيئة. يمكنني أن أقول إنها إيجابية بوجه عام، لكنها عسيرة».

وأضاف: «تواجه قواتنا المتمركزة على الجبهة الآن مقاومة شديدة للغاية».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز