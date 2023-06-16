أسوأ حوادث غرق مهاجرين في المتوسط منذ 2010

المصدر: أ ف ب

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يندرج حادث غرق مركب محمّل بالمهاجرين يوم الاربعاء في جنوب غرب اليونان والذي قد يكون أودى بالمئات، في سلسلة طويلة من المآسي المماثلة في البحر المتوسط في السنوات الأخيرة.

أحصت المنظمة الدولية للهجرة منذ مطلع العام مصرع أو فقدان 1166 مهاجرا في المتوسط. وبلغ عدد القتلى والمفقودين 26924 منذ 2014.

فيما يلي أسوأ حوادث غرق مهاجرين في المتوسط منذ عام 2010:

- حتى 900 قتيل في المياه الليبية -في أبريل 2015 غرق ما بين 800 الى 900 مهاجر قبالة سواحل ليبيا في حادث اصطدام تعرض له مركبهم مع سفينة شحن برتغالية ارسلت لإنقاذهم. وغرق مركب الصيد بسرعة فائقة أمام أفراد طاقم سفينة الشحن الذي أنقذ 28 شخصا فقط.

أيضا في المياه الاقليمية الليبية:

- في مايو 2011

أكد لاجئون وصلوا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية أنهم شاهدوا غرق قارب مهاجرين في المياه الليبية. وفقد أثر القارب الذي كان ينقل 600 شخص.

- في أبريل 2015 قضى نحو 400 مهاجر في حادث غرق مركب على بعد نحو 150 كلم قبالة سواحل ليبيا.

- في مايو 2016 فقد عشرات المهاجرين بعد غرق مركب صيد قبالة سواحل ليبيا. وتحدث خفر السواحل الايطاليون عن "مصرع او فقدان 350 شخصا".

- في فبراير 2015 فقد أكثر من 300 مهاجر في البحر عندما غرقت المراكب المطاطية التي كانوا على متنها قبالة سواحل ليبيا ولقي 29 مصرعهم من البرد الشديد أثناء محاولة خفر السواحل الايطاليين انقاذهم.

- ابريل 2016: غرق 500 شخص في ايطاليا -قضى حوالى 500 شخص في أبريل 2016 قبالة سواحل إيطاليا في غرق قارب كبير مكتظ، وفقا لشهادات ناجين. تم إنقاذ 41 شخصا ظلوا ثلاثة ايام في قارب آخر.

في المياه الإيطالية أيضا، اشتعلت النيران في اكتوبر 2013 في قارب صيد أبحر من ليبيا يحمل أكثر من 500 مهاجر وغرق خلال الليل على بعد 550 مترا من سواحل جزيرة لامبيدوسا في صقلية. غرق 366 شخصا بينهم العديد من النساء والأطفال، ولم ينج سوى 155 شخصا.

- سبتمبر 2014: 500 مفقود في مالطا -غرق قارب أبحر من مصر وعلى متنه 500 شخص نجا عشرة منهم فقط، في جنوب شرق مالطا في سبتمبر 2014 بعد أن صدمه مهربون على متن قارب آخر. وتأتي المأساة بعد أن رفض الركاب نقلهم الى قارب صغير للذهاب إلى إيطاليا.

يونيو 2016: 320 قتيلاً في اليونان

قضى او فقد ما لا يقل عن 320 مهاجرا في يونيو 2016 في حادث غرق مركب آت من افريقيا وعلى متنه 700 شخص على الأقل، على بعد 75 ميلا جنوب جزيرة كريت (اليونان). وانقذت خمس سفن تجارية كانت تشارك في عمليات البحث، 340 شخصا وانتشلت تسع جثث.

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