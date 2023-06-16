غروسي: الوضع في محطة زابوريجيا خطير

المصدر: أ ف ب

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اعتبر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أمس الخميس بعد زيارة محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا أن الوضع فيها "خطير" لكنه في طور الاستقرار، وذلك بعد تدمير سد كاخوفكا مصدر مياه التبريد لمفاعلاتها.

وقال غروسي للصحافيين "من جهة، يمكننا ملاحظة أن الوضع خطير والعواقب موجودة وحقيقية"، مضيفًا "توازيًا، اتُخذت إجراءات من أجل ضمان استقرار الوضع" من دون ان يحدد ماهية هذه الاجراءات.

وتهدف زيارة غروسي للمحطة الاكبر في اوروبا الى تحديد ما إذا كانت قد تعرضت للخطر جراء تدمير سد كاخوفكا على نهر دنيبر، علما أن مياهه تستخدم لتبريد مفاعلاتها الستة.

وأكد غروسي أن لدى المحطة "ما يكفي من المياه". وكان أعلن الثلاثاء أن "لا خطر فوريا" يهدد المحطة التي تحتلها القوات الروسية منذ 2022.

وقال ايضا الخميس "تمكنت من رؤية حوض التبريد (...) وابواب الري والاقنية التي تشكل نظاما لا غنى عنه لتبريد" المحطة.

واضاف "كان من الاهمية بمكان أن أجري تقييمي الخاص للوضع مع خبرائي".

وهي الزيارة الثالثة التي يقوم بها غروسي للمحطة منذ بدء الحرب في اوكرانيا في فبراير 2022.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأن غروسي أمضى ثلاث ساعات في المكان. ووصل في سيارة رباعية الدفع ترافقها سيارات مصفحة.

واستُهدفت محطة زابوريجيا لتوليد الطاقة بقصف عدة مرات تتراشق موسكو وكييف التهم بشأنه، وانقطعت عن شبكة الكهرباء مرات عديدة ما أثار مخاوف بشأن سلامتها.

ويتواجد فريق من الخبراء تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل دائم في الموقع.

وما زال الوضع الأمني صعبًا، ما دفع غروسي إلى تأجيل زيارته لمدة يوم بعدما كانت مقررة الأربعاء.

واضطر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عبور خط المواجهة بين القوات الأوكرانية والروسية للوصول إلى المحطة.

وقال غروسي لصحافيين "التخطيط للمهمة، وتأمين إبرام الاتفاقات اللازمة للمجيء إلى هنا كان صعباً جداً. لم أكن متأكدا من أنني سأتمكن من المجيء لتفقد المحطة إلا منذ ساعات قليلة".

وأضاف "بالطبع هذه نتيجة التوترات المتزايدة على الأرض. لكن كما قلت دائمًا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن ترحل، الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستبقى هنا".

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