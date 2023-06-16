مخاوف من مصرع المئات إثر غرق مركب قبالة اليونان

المصدر: ا ف ب

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واصلت اليونان أمس الخميس عمليات البحث لمحاولة العثور على ناجين غداة غرق مركب قد يكون أودى بـ"مئات" المهاجرين.

عُثر على 78 جثة حتى الآن في البحر قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، حسبما أكّد خفر السواحل اليونانيون الذين عدلوا حصيلة تحدثت الأربعاء عن 79 ضحية.

لكن المنظمة الدولية للهجرة قالت إنها "تخشى من ان يكون مئات الاشخاص" قد غرقوا "في واحدة من أسوأ الحوادث مأساوية في المتوسط منذ عقد".

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية إلياس سياكانتاريس الأربعاء إن تقارير غير مؤكدة تشير إلى ان 750 شخصا كانوا على متن المركب.

واصل زورقا دوريات وفرقاطة تابعة للبحرية اليونانية وثلاث مروحيات وتسع سفن أخرى مسح المياه غرب سواحل بيلوبونيز واحدة من أعمق المناطق في المتوسط.

وأمرت المحكمة العليا اليونانية بإجراء تحقيق لتحديد أسباب المأساة التي صدمت اليونان التي تتهمها المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية منذ سنوات بإبعاد المهاجرين الذين يطلبون اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

أعلنت اليونان الحداد ثلاثة أيام حتى السبت بعد المأساة التي وقعت قبل قليل من الانتخابات التشريعية في 25 يونيو وهي الثانية في شهر.

لكن بعض الصحف لم تخف غضبها من هذه المأساة الجديدة. وكتبت صحيفة "إفسين" من يسار الوسط على صدر صفحتها هذه الكلمة بست لغات: "عار!".

وقال البابا فرنسيس المتضامن جدا مع المهاجرين إنه "مستاء للغاية" من حادث الغرق الجديد.

في حالة صدمة

في مرفأ كالاماتا، جنوب غرب اليونان، إلى حيث نُقل الناجون، أكّدت إيراسميا رومانا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن "الوضع مروّع بالفعل".

وأضافت أن الناجين "في حالة نفسية سيئة للغاية ... كثير منهم في حالة صدمة ومرهقون".

حتى الساعة، أُنقذ 104 أشخاص وسيتم نقلهم قريبا إلى مركز استقبال للمهاجرين في مالاكاسا شمال شرق أثينا.

وقالت الناطقة باسم خفر السواحل إن الناجين "كلّهم رجال"، مشيرة إلى احتمال أن تكون نساء وأطفال ضمن المفقودين.

وأشارت السلطات إلى أن الناجين هم 47 سوريا و43 مصريا و12 باكستانيا وفلسطينيان.

وقال المتحدث باسم الحكومة الاربعاء لقناة "إي أر تي" العامة "لا نعلم ما هو عدد الذين كانوا داخل المركب، لكن نعلم أنه من المعتاد أن يغلق عليهم المهربون المنافذ بغية إبقاء الأمور تحت السيطرة".

كما ذكر أحد الناجين للأطباء في مستشفى كالاماتا أنه رأى نحو 100 طفل في المركب، وفقا للمصدر نفسه.

وأضاف المصدر أن أكثر من 20 شخصا ما زالوا في المستشفى في كالاماتا.

وقال مانوليس مكاريس مدير قسم أمراض القلب في مستشفى كالاماتا لإذاعة أثينا البلدية "يعانون في الغالب من الالتهاب الرئوي والجفاف وانخفاض درجة حرارة الجسم".

وأظهرت صورة نشرها خفر السواحل سفينة صيد زرقاء طولها 25 الى 30 مترا في حالة سيئة محملة بالأشخاص على سطحها بالكامل.

وأعلن مانوليس مكاريس استنادا الى شهادات ناجين "داخل المركب كان مليئا بالأطفال والنساء ولا يعرف عددهم".

وأعلنت سلطات الموانئ اليونانية أنّ القارب شوهد بعد ظهر الثلاثاء من طائرة تابعة لوكالة مراقبة الحدود الأوروبية (فرونتكس)، لكنّها لم تتدخل لان المهاجرين الذين كانوا على متنه "رفضوا أيّ مساعدة".

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