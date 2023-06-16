موسكو: تواصلنا مباشر مع واشنطن بشأن «نيو ستارت»

المصدر: (موسكو - وكالات)

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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن بلاده على تواصل مباشر مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة «نيو ستارت»، المعنية بتخفيض الأسلحة النووية بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة، عبر «تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، والحدّ منها».

ونقلت وكالة «تاس»، الروسية للأنباء، عن ريابكوف قوله أمس، إن بلاده كانت على تواصل مباشر مع الولايات المتحدة على مدى الأسابيع القليلة الماضية بشأن معاهدة «نيو ستارت» للحدّ من انتشار الأسلحة النووية.

يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في فبراير الماضي، تعليق مشاركة بلاده في المعاهدة، التي تعد الأخيرة المتبقية بين الدولتين، وتحدّ من حجم ترسانتيهما النوويتين، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وأخيراً، دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في بيان، إلى محادثات ثنائية للحدّ من الأسلحة النووية، مؤكداً التزام بلاده بالقيود التي تحدّ من امتلاك الأسلحة النووية، بموجب معاهدة «نيو ستارت» حتى موعد انتهائها بحلول 2026، إذا فعلت روسيا المثل.

من جهته، رحب «الكرملين» ببيان مستشار الأمن القومي الأمريكي، واصفاً إياه بـ«الإيجابي»، ومؤكداً في الوقت ذاته أن روسيا لا تزال منفتحة على الحوار في هذا الصدد.

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