الكوريتان.. الاستقطاب السياسي يتحول إلى «عسكري»

المصدر: عواصم - وكالات

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تحول الاستقطاب بين الغريمتين بيونغيانغ وسيئول من التصريحات السياسية «النارية» إلى التلويح عبر تصعيد وتيرة الاستعراضات العسكرية، بعد التطور الذي جرى أمس.

حيث قال الجيش الكوري الجنوبي إن جارته الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي، بعد أقل من ساعة على تهديدها برد «حتمي» على تدريبات عسكرية أجرتها القوات الكورية الجنوبية والأمريكية بالذخيرة الحية.

مناورات

وتفصيلاً، شاركت قوات كورية جنوبية وأمريكية بتدريبات بالذخيرة الحية، في استعراض للقوة، بعدما أدت محاولة كوريا الشمالية الشهر الماضي إطلاق قمر صناعي للتجسس إلى تصعيد التوتر في المنطقة، وفقاً لوكالة «رويترز». وتابع الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، المناورات التي شارك فيها الآلاف من قوات بلاده والقوات الأمريكية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني في كوريا الشمالية إن المناورات صعّدت حدة التوتر في المنطقة، وإن قواتها سترد بقوة على «أي نوع من الاحتجاجات أو الأعمال الاستفزازية من جانب الأعداء». فيما قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي إن التدريبات، التي يشرف عليها الرئيس، تقام بمناسبة الذكرى السبعين للتحالف بين البلدين، والذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جيش كوريا الجنوبية.

وقال مكتب يول في بيان: «الهدف من التدريبات التحقق من القدرة على إجراء عمليات مشتركة لتحقيق (السلام من خلال القوة)، عن طريق المناورات العملية والتدريب بالذخيرة الحية تحت سيناريو التعرض لاستفزاز من كوريا الشمالية». ووصفها المكتب بأنها أكبر تدريبات بالذخيرة الحية مع الولايات المتحدة على الإطلاق.

تنديد ثلاثي

ونددت الولايات المتحدة، واليابان، وكوريا الجنوبية، بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخين قصيري المدى قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية.

وقال بيان مشترك «إطلاق الصاروخين انتهاك واضح لعدد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويظهر التهديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل غير القانونية وبرامج الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية على المنطقة والسلم والأمن الدوليين والنظام العالمي للحد من انتشار الأسلحة».

بدوره، ندد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بإطلاق الصاروخين، وقال لصحافيين: «أحدث إطلاق للصواريخ يخالف قرارات مجلس الأمن، ويمثل تصعيداً للأعمال الاستفزازية ضد المجتمع الدولي بأسره. قدمنا احتجاجاً قوياً ضد كوريا الشمالية». وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء في تقرير منفصل أنه من المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعاً لمجلس الأمن القومي.

تزامن

ويتزامن إطلاق كوريا الشمالية للصاروخين مع زيارة مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان، طوكيو، لعقد اجتماعات مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي.

وبحث سوليفان خلال اجتماعه مع مستشاري الأمن القومي الكوري الجنوبي، تشو تاي يونغ، والياباني، تاكيو أكيبا، برنامج الصواريخ الكوري الشمالي، وأكدوا تعاون الدول الثلاث عن كثب، لحمل بيونغيانغ على التخلي عن أسلحتها النووية، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي نشرته اليابان.

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