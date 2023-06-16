كييف تعلن استعادة أراضٍ خلال «الهجوم المضاد»

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت أوكرانيا، أمس، أنها استعادت خلال هجومها المضاد أراضٍ من القوات الروسية.

وأكد القائد العسكري الأوكراني، البريجيدير جنرال أوليكسي هروموف، أن كييف استعادت السيطرة على أراض تجاوزت مساحتها 100 كيلومتر مربع. وأوردت «رويترز» عن هروموف قوله في إفادة صحافية، «مستعدون لمواصلة القتال لاستعادة أراضينا بأيدينا فقط».

وقال إنه في المراحل الأولى من الهجوم، الذي قالت أوكرانيا إنه بدأ الأسبوع الماضي، تم استعادة سبعة تجمعات سكنية في دونيتسك شرقي البلاد، وفي زابوريجيا جنوباً.

فيما صرح مسؤولون عسكريون بأن الجيش تقدّم بما يصل إلى ثلاثة كيلومترات بالقرب من قرية مالا توكماتشكا في زابوريجيا، وبما يصل إلى سبعة كيلومترات بالقرب من قرية جنوبي فيليكا نوفوسيلكا في دونيتسك. ولم ترد روسيا، رسمياً بخصوص التصريح الأوكراني، إذ يقول كل جانب إن الطرف الآخر تكبّد خسائر فادحة منذ بدء الهجوم المضاد.

دفاع جوي

وفي بيان مشترك، أكدت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وهولندا، والدنمارك، عزمها إرسال عتاد دفاع جوي، يتضمن مئات الصواريخ إلى أوكرانيا لمساعدتها في التصدي للقوات الروسية.

وجاء في البيان المشترك، الصادر عن الحكومة البريطانية، قبل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا بقيادة الولايات المتحدة في بروكسل، أن تسليم العتاد بدأ بالفعل، وسوف يكتمل «في غضون بضعة أسابيع».

سويسرا والحرب

في غضون ذلك، حثّ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سويسرا على السماح بإعادة تصدير الأسلحة إلى بلاده، قائلاً إن ذلك سيكون ضرورياً في إنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور موجه إلى مجلسي البرلمان السويسري «أعلم بالنقاش الدائر في سويسرا بخصوص تصدير عتاد حربي لحماية أوكرانيا والدفاع عنها. وهذا سيكون ضرورياً، فنحن نحتاج أسلحة لنتمكن من استعادة السلام في أوكرانيا». ودعا الرئيس الأوكراني في خطابه المصور، سويسرا إلى استضافة مؤتمر سلام دولي، وقال إنه تحدث إلى نظيره السويسري، آلان بيرسيه، بشأن المبادرة في مارس.

توتر وحياد

وأثار خطاب زيلينسكي حالة من التوتر في البرلمان السويسري، إذ رفضه حزب الشعب السويسري اليميني، ووصفه بأنه تعدّ على سياسية الحياد التي تتبناها البلاد.

وتحظر سياسة الحياد التي تتبعها سويسرا منذ فترة طويلة، على أي دولة تشتري أسلحتها أن تعيد تصديرها إلى أطراف النزاعات. وكانت قد فرضت في نوفمبر الماضي حظراً على إرسال الذخائر السويسرية سواء إلى روسيا أو أوكرانيا.

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