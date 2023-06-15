أوكرانيا تحصل على مئات الصواريخ المضادة للطائرات من الناتو

المصدر: د ب ا

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ذكر بيان مشترك اليوم الخميس أن أوكرانيا ستتلقى المئات من صواريخ الدفاع الجوي من الدنمارك وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأوضح البيان أن صواريخ الدفاع الجوي قصيرة المدى ومتوسطة المدى والأنظمة المرتبطة بها تهدف إلى حماية البنية التحتية الحيوية الأوكرانية، و"ضمان نجاح عمليات الهجوم المضاد في الأشهر المقبلة".

وتهدف الدول الأربع الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى تلبية احتياجات أوكرانيا الأشد إلحاحا فيما يتعلق بالدفاع الجوي.

وأشار بيان صحفي إلى أن إرسال الصواريخ بدأ بالفعل وسيتم استكماله خلال عدة أسابيع.

وجاء الإعلان بعد اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعي الخاصة بأوكرانيا في بروكسل اليوم الخميس. وتضم المجموعة التي تقودها الولايات المتحدة نحو 50 دولة ترسل أسلحة وأنواع الدعم الأخرى إلى كييف.

يشار إلى أن أوكرانيا بدأت مؤخرا الهجوم المضاد ضد القوات الروسية لطردها من البلاد.

غير أنه ظهرت تقارير متضاربة عن حالة الحرب في أوكرانيا أول أمس الثلاثاء، حيث قالت كييف إنها حققت مكاسب وقالت موسكو إن أوكرانيا تكبدت خسائر كارثية خلال هجومها المضاد.

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