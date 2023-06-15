زيلينسكي يطالب بمنح أوكرانيا أسلحة سويسرية الصنع

المصدر: أ ف ب

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طالب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، اليوم، بمنح أوكرانيا أسلحة سويسرية الصنع.

وقال زيلينسكي، في خطاب بالفيديو أمام البرلمان السويسري: «أعلم أن هناك نقاشاً في سويسرا حول إعادة تصدير المواد الحربية»، مؤكداً أنه «من الضروري حماية أوكرانيا والدفاع عنها».

وأضاف، متحدثاً باللغة الأوكرانية: «نحن بحاجة إلى أسلحة لإحلال السلام في أوكرانيا وعلى الأراضي الأوكرانية».

وصفّق نواب سويسريون واقفين في نهاية الخطاب الذي استمر نحو 15 دقيقة، لكن حزب «إس في بي» اليميني الأكبر في سويسرا قرر عدم المشاركة في الحدث بدعوى الحفاظ على حياد الدولة، ومضى بعض أعضاء الحزب إلى حد التنديد بالحدث باعتباره يعكس رغبة في جر سويسرا إلى الحرب.

وتحافظ سويسرا، التي يبلغ عدد سكانها 8,9 ملايين نسمة، تاريخياً على موقف الحياد.

لكن البلد الغني غير العضو في الاتحاد الأوروبي تبنّى جميع العقوبات التي اتخذتها بروكسل ضد موسكو، معتبراً أنها متوافقة مع حياده.

وأثار النقاش حول إعادة تصدير المواد الحربية السويسرية جدلاً في البلاد منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير 2022.

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