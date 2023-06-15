كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي عن إطلاق صاروخين بالستيين قصيري المدى، بعد وقت قصير من تحذير بيونغ يانغ من رد حتمي على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وتنفّذ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اللتان عززتا تعاونهما الدفاعي رداً على التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية المسلحة نووياً، تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بالذخيرة الحية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لسيول، في بيان، إنها رصدت إطلاق «صاروخين بالستيين قصيري المدى بين الساعة 19,25 والساعة 19,37 (10,25 و10,37 ت غ) من منطقة سونان نحو البحر الشرقي»، في إشارة إلى المساحات المائية المعروفة أيضاً باسم «بحر اليابان».

وأضافت: «عززنا عمليات المراقبة في حال حدوث استفزازات إضافية، وسنبقى متأهبين بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة»، مشددةً على أن عملية الإطلاق تمثل «استفزازاً خطيراً» ينتهك العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة.

وأكدت اليابان أيضاً إطلاق الصاروخين مع إعلان وزارة الدفاع في طوكيو أنهما سقطا في المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لليابان.

وقال كبير المتحدثين الحكوميين هيروكازو ماتسونو للصحافيين إن الصاروخين ربما حلقا في مسارين غير منتظمين، مضيفاً أن أحدهما اجتاز مسافة 850 كلم، والثاني قرابة 900 كلم على ارتفاع 50 كلم، قبل أن يسقطا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز