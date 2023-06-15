أردوغان يؤكد تمسكه بنهجه الاقتصادي

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان في تعليقات نُشرت أمس الأربعاء أنه لا يزال حازما ومتمسكا بشأن نهجه غير التقليدي تجاه الاقتصاد التركي، لكنه أشار إلى أن وزير المالية الذي عينه مؤخرا سيكون متاحا له التحول عن السياسات التي يلقي الكثيرون باللوم عليها في تفاقم أزمة تكلفة المعيشة.

أعاد أردوغان، الذي أعيد انتخابه الشهر الماضي، تعيين محمد شيمشك، وهو مصرفي يحظى باحترام دولي، في منصب وزير المالية والخزانة في مؤشر على التحول عن سياساته الاقتصادية غير العادية. كما عين حفيظة غاية أركان، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في بنك مقره الولايات المتحدة، لرئاسة البنك المركزي. وأصبحت أركان أول امرأة في تركيا تتولى منصب محافظ البنك المركزي.

وفي حديثه للصحفيين لدى عودته من زيارة إلى أذربيجان الثلاثاء، قال أردوغان إنه ”قبل” طلبات شيمشك لبدء برنامج اقتصادي جديد، لكن موقفه الشخصي من أسعار الفائدة لم يتغير.

وأضاف أردوغان ”لا ينبغي أن يقع بعض أصدقائنا في خطأ (التساؤل) ‘هل سيجري الرئيس تغييرا جادا (فيما يتعلق) بسياسة أسعار الفائدة؟’ ما زلت على نفس الموقف.. لقد قبلنا أن شيمشك ينبغي أن يتخذ الخطوات اللازمة بسرعة ودون جهد مع البنك المركزي.”

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز