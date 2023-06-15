اليونان تستجوب المهربين المشتبه بهم بعد مأساة غرق قارب

المصدر: د ب ا

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تستجوب السلطات اليونانية ثلاثة ناجين من حادث خطير أمس الأربعاء شهد انقلاب قارب يقل لاجئين، على خلفية الاشتباه في تورطهم في تهريب بشر، وفقا لما ذكرتت قناة "إي آر تي" اليونانية.

وانقلب القارب وغرق صباح أمسقبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد. وتمكنت طواقم الإغاثة من إنقاذ 104 مهاجرين، وتم انتشال 78 جثة حتى الآن.

ويتوقع خفر السواحل العديد من الوفيات الأخرى. وبحسب الركاب، كان القارب يقل مئات الأشخاص.

وواصل عدد من قوارب الدوريات والمروحيات والناقلات البحث عن ناجين في منطقة الحادث بعد ظهر اليوم وعملوا على إنقاذ الضحايا.

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