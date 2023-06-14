قديروف يعلن فقدان ابن عمه بجبهة القتال في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أعلن الزعيم الشيشاني رمضان قديروف أن ابن عمه ومستشاره آدم ديلمخانوف فُقد في جبهة القتال بأوكرانيا.

وكتب قديروف، عبر تطبيق «تليغرام»: «ببساطة، لا يمكنني العثور على ديلمخانوف»، مؤكداً أنه «لا يبلغ عن الأحداث».

وبرغم ذلك، قال رئيس البرلمان الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إنه وردت إليه أنباء من ديلمخانوف، الذي يُعَدُّ عضواً في البرلمان الروسي.

من جانبه، أكد القائد الشيشاني أبتي علاودينوف أن قديروف وجَّهه بالعثور على ديلمخانوف «بأي وسيلة».

وقال علاودينوف إن قديروف كلَّفه بذلك، حتى لو كانت الوسيلة هي انسحاب جميع وحدات «أحمد»، التابعة للجيش الشيشاني حول قرية ماريينكا في دونيتسك.

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