6 قتلى في قصف على أوديسا ودونيتسك

المصدر: كييف - رويترز

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قال الجيش الأوكراني، ومسؤولون محليون، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، إن صواريخ روسية أصابت مبان مدنية في ميناء أوديسا الأوكراني المطل على البحر الأسود ومنطقة دونيتسك شرق البلاد خلال الليل، ما أسفر عن مقتل ستة على الأقل.

وقالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، إن روسيا أطلقت أربعة صواريخ كروز على أوديسا. وذكر الجيش في وقت سابق، أن صاروخين دمرا قبل أن يصلا إلى أهدافهما.

وأضافت القيادة الجنوبية عبر تطبيق «تلغرام»: «نتيجة معركة جوية وسلسلة تفجيرات، تضرر مركز أعمال ومؤسسة تعليمية ومجمع سكني ومؤسسات للأغذية ومتاجر في وسط المدينة».

وأوضح الجيش، أن القتلى الثلاثة في أوديسا كانوا يعملون في مستودع لسلسلة متاجر بيع بالتجزئة عندما أصابه صاروخ أشعل فيه النيران، مشيراً إلى أن سبعة آخرين أصيبوا هناك. وأضاف الجيش: «تمشيط الأنقاض مستمر، من الوارد أن يكون هناك من هم تحتها.

ونشر سيرهي براتشوك، الناطق باسم الإدارة العسكرية في أوديسا، مقطع فيديو وصوراً تظهر مبان متعددة الطوابق فقدت أجزاء من جدرانها وتهشمت نوافذها كما أظهرت فرق إطفاء تكافح ألسنة لهب في ما بدا أنه مستودع.

وقال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك، إن القوات الروسية قتلت ثلاثة مدنيين في ضربة صاروخية أخرى، مشيراً إلى مقتل شخصين في كراماتورسك وثالث في كوستيانتينيفكا، مضيفاً: «الصواريخ أصابت منازل خاصة في المدينتين وتسببت في أضرار كبيرة، لحق دمار بخمسة منازل خاصة على الأقل وتضرر ما يزيد على 20 منزلاً في كراماتورسك وفي كوستيانتينيفكا تعرض منزلان للتدمير وتضرر 55».

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