روسيا البيضاء: بدأنا استلام الأسلحة النووية الروسية

المصدر: موسكو - رويترز

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قال رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده بدأت تسلم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، والتي ذكر أن بعضها أقوى بثلاث مرات من القنبلتين الذريتين اللتين ألقتهما الولايات المتحدة على هيروشيما وناجازاكي باليابان في العام 1945.

وأضاف لوكاشينكو في مقابلة مع قناة روسيا-1 الحكومية الروسية بثتها قناة «تلغرام» التابعة لوكالة بيلتا الرسمية للأنباء في روسيا البيضاء: «لدينا صواريخ وقنابل تلقيناها من روسيا، القنابل أقوى بثلاث مرات من اللتين ألقيتا على هيروشيما وناجازاكي».

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