بوتين يهدد بـ«اليورانيوم المستنفد» ولوكاشينكو يلوح بـ«النووي»

المصدر: متابعة ــ أمجد عرار

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هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة مزودة باليورانيوم المستنفد، إذ زودت أمريكا كييف بهذا النوع من الأسلحة، فيما أشار نظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو بأنه لن يتردد «إذا لزم الأمر» في استخدام الأسلحة النووية التي ستنشرها روسيا في بلاده بعد بضعة أيام.

ونقلت وكالة رويترز عن بوتين قوله، خلال لقاء متلفز مع صحافيين وكتاب روس يغطون الحرب، إن روسيا ستستخدم أسلحة مزودة باليورانيوم المستنفد إذا لزم الأمر، رداً على تقارير بأن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمثل هذه الأسلحة.

وقال ألكسندر لوكاشينكو، رئيس روسيا البيضاء أمس، إنه سيجري نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بلاده فعلياً «خلال أيام»، وإن لديه منشآت لاستضافة صواريخ طويلة المدى أيضاً إذا لزم الأمر.

ونقلت وكالة بيلتا للأنباء عن لوكاشينكو، وهو حليف قوي لبوتين، قوله إن بيلاروسيا جاهزة الآن لاستضافة الرؤوس الحربية. وقال «كل شيء جاهز. أتصور أننا سنحصل على ما طلبنا في غضون أيام قليلة، بل أكثر بعض الشيء».

وبالعودة إلى بوتين، فقد قال إن موسكو منفتحة على محادثات سلام بشأن أوكرانيا، لكنه أكد أن السبيل الوحيد لذلك هو أن توقف الدول الغربية إمداداتها من الأسلحة إلى كييف، مجدداً اتهامه للغرب بالسعي لإلحاق الهزيمة بروسيا.

تعبئة إضافية

وقال بوتين إنه لا يرى في الوقت الحالي حاجة لإصدار أمر تعبئة إضافي للقتال في أوكرانيا، لكنه أضاف أن الأمر برمته يتوقف على ما تريد روسيا تحقيقه هناك. ووفقاً لوكالة فرانس برس، أفاد بوتين بأن أوكرانيا تعاني خسائر يمكن وصفها بـ«الكارثية» في هجومها المضاد، مشيراً إلى أن روسيا تكبدت أقل بعشر مرّات من خسائر القوات الأوكرانية.

وأوضح أن كييف خسرت 160 دبابة و360 مدرعة، وهو ما يعادل «حوالي 25 في المئة أو 30 في المئة من المعدات التي تم تسليمها من الخارج». وأضاف «خسرنا 54 دبابة ويمكن إصلاح بعضها ومعاودة تشغيلها».

وأقر بوتين بأن القوات الروسية في أوكرانيا تواجه نقصاً في المعدات العسكرية. وقال «علينا تعزيز حدودنا. كان من الممكن افتراض أن العدو سيتصرف بهذه الطريقة، وكان من الممكن الاستعداد بشكل أفضل».

وتابع «على مستوى العملية العسكرية الخاصة، بات واضحاً أن (الجيش) يفتقر للعديد» من المعدات، موضحاً «الذخيرة عالية الدقة ومعدات الاتصالات والمسيّرات... نملكها لكن للأسف ليس بالمقدار الكافي».

أسر دبابات

وأعلن الجيش الروسي أمس، الاستيلاء للمرة الأولى على دبابات ليوبارد ألمانية ومدرعات برادلي أمريكية. ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو لدبابات ليوبارد ألمانية ومركبات برادلي القتالية أمريكية الصنع استولت عليها القوات الروسية على جبهة زابوريجيا في الجنوب.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إنّ بلاده لن تتمكن من استبدال كل الدبابات التي قدمتها لأوكرانيا وخرجت عن الخدمة أثناء المعارك.

وأصابت صواريخ «عالية الدقة» مواقع عدة في مدينة كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما فيها مبنى سكني من خمسة طوابق، وفقاً للإدارة العسكرية الأوكرانية التي تحدثت عن ضربات ليلية بـ«صواريخ كروز». وقالت إنه تم «رصد كل الأهداف المعادية في المجال الجوي حول كييف وتدميرها بنجاح».

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