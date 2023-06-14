السماح لترامب بمغادرة المحكمة «من دون شروط»

المصدر: (ميامي - وكالات)

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سمح قاضٍ اتحادي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمغادرة المحكمة «من دون شروط»، بعد مثوله أمامه أمس الثلاثاء في قضية الوثائق السرية.

وكشفت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أنه «لن يتم فرض قيود على السفر بالنسبة لترامب بعد جلسة محاكمته».

وكان ترامب «قيد الاعتقال» لبعض الوقت، حيث مثل أمام محكمة اتحادية في ميامي، الثلاثاء، بتهم جنائية تتعلق باحتفاظه بشكل غير قانوني بوثائق ترتبط بالأمن القومي عندما ترك منصبه، وكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها.

واحتشد أنصار الرئيس السابق أمام المحكمة دعماً له.

وقرأ قاضي محكمة ميامي لائحة الاتهامات الموجهة إلى ترامب، الذي أدلى بإفادته بدوره وأكد براءته.

وهذه المرة الثانية التي يمثل فيها ترامب أمام محكمة منذ أبريل، عندما أكد براءته في نيويورك بخصوص تهم تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات عام 2016.

ويصر ترامب على أنه بريء، ويقول إن القضية محاولة لتقويض جهود إعادة انتخابه.

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