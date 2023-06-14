بوتين يكشف السبيل الوحيد لوقف الحرب في أوكرانيا

المصدر: وكالات

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء أن بلاده منفتحة على محادثات سلام بشأن أوكرانيا لكن السبيل الوحيد لوقف الصراع هو أن توقف الدول الغربية إمداداتها من الأسلحة إلى كييف.

وجدد بوتين اتهامه للغرب بالسعي لإلحاق الهزيمة بروسيا في أوكرانيا، وقال إن موسكو لديها "خطة سلام" خاصة بها لهذا البلد.

من جهة أخرى أعلن بوتين أن روسيا تدرس مسألة الخروج من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بسبب عدم احترام البنود الخاصة بتصدير الأسمدة الروسية بحسب موسكو.

وقال بوتين في لقاء متلفز مع صحافيين روس يغطون الحرب "نحن نفكر في الانسحاب من اتفاق الحبوب (...) لم يتم احترام العديد من الشروط التي كان يجب تطبيقها بموجبه". واتهم كييف باستخدام الممرات البحرية المنصوص عليها في هذا الاتفاق لمهاجمة الأسطول الروسي بمسيّرات.

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