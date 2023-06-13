ترامب قيد الاعتقال في قضية الوثائق السرية

المصدر: وكالات

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كشفت مصادر قضائية أمريكية، الثلاثاء، أن الرئيس السابق دونالد ترامب "قيد الاعتقال حاليا"، على خلفية قضية الوثائق السرية.

واحتشد أنصار ترامب أمام محكمة اتحادية في ميامي دعما له، حيث يمثل أمام القضاء الثلاثاء بتهم جنائية تتعلق باحتفاظه بشكل غير قانوني بوثائق ترتبط بالأمن القومي عندما ترك منصبه، وكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها.

وقرأ قاضي محكمة ميامي لائحة الاتهامات الموجهة إلى ترامب، الذي أدلى بإفادته بدوره.

وهذه المرة الثانية التي يمثل فيها ترامب أمام محكمة منذ أبريل، عندما أكد براءته في نيويورك بخصوص تهم تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات عام 2016.

ووصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثلاثاء إلى محكمة في ميامي لمواجهة عشرات التهم الفدرالية المتعلقة بإساءة التعامل مع أسرار حكومية، في أخطر تحقيق جنائي يهدد بعرقلة وصوله مجددا إلى البيت الأبيض.

وعُزِّزت الإجراءات الأمنية حول قاعة المحكمة الفدرالية في وسط مدينة ميامي حيث من المتوقع أن يدفع ترامب ببراءته في التهم الموجهة إليه في أول قضية جنائية فدرالية تقام على رئيس أمريكي سابق.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" بينما كان يساق إلى المحكمة "انه يوم من أكثر الأيام حزنا في تاريخ بلدنا. نحن أمة في انحدار"، مكرر اتهاماته بأن المحاكمة "ملاحقة" سياسية له.

وتجمع العشرات من أنصار ترامب قرب قاعة المحكمة، حيث ارتدى بعضهم قبعات حملت شعار "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" ورفع آخر لافتة كتب عليها "اتهموا جاك سميث"، المحقق الخاص المكلّف الإشراف على التحقيق.

وأوضح مصدر قضائي أن ترامب سيُحاكم مثلما يحاكم المتهمون الآخرون. ستؤخذ بصماته رقميا وستحمّل صورة له في سجلات المحكمة لكن لن تنشر للجمهور.

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