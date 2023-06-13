ترامب يعلق على محاكمته: هذا أحد أكثر الأيام حزناً في تاريخ أمريكا

المصدر: وكالات

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علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على مثوله أمام المحكمة، بقوله إن الولايات المتحدة فى حالة تدهور، مشيراً إلى ان "هذا أحد الأيام الأكثر حزنا فى تاريخ بلدنا".

ووصل ترامب الثلاثاء إلى مقر المحكمة في ميامي حيث يواجه اتهامات بإساءة التعامل مع أسرار حكومية، بعدما بات أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة توجّه له هيئة محلفين فدرالية كبرى اتهامات.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط مقر المحكمة الواقعة وسط المدينة حيث يتوقع بأن ينفي ترامب أكثر من 30 تهمة بنقل عشرات الوثائق السرية لدى مغادرته البيت الأبيض في 2021 وعرقلة جهود استعادتها.

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