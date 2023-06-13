وكالة أممية: 2022 أحد أكثر الأعوام دموية بالنسبة للمهاجرين

المصدر: أ ب

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قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن العام الماضي كان الأكثر دموية بالنسبة للمهاجرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ 2017.

وتوفي نحو 3800 شخص على الطرق البحرية والبرية للمهاجرين داخل المنطقة ومنها، وفقاً للبيانات الصادرة عن (مشروع المهاجرين المفقودين) التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

وتمثل هذه الحصيلة زيادة بنسبة 11% مقارنة بـ 3428 حالة وفاة مسجلة في عام 2021، وهي الأعلى منذ عام 2017، عندما وثق المشروع وفاة 4255 شخصاً في المنطقة.

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