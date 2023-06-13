اعتقال شخص بعد العثور على 3 قتلى في نوتنغهام

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الشرطة البريطانية أنها ألقت القبض على رجل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد العثور على ثلاثة قتلى في شارعين بمدينة نوتنغهام وسط إنجلترا، كما يتلقى ثلاثة آخرون العلاج في المستشفى بعد محاولة دهسهم بشاحنة صغيرة.

أضافت الشرطة أنه تم العثور على جثتي شخصين على أحد الطرق بوسط المدينة بعد الرابعة صباحا (0300 بتوقيت جرينتش) قبل إبلاغ أفراد الشرطة بحادث آخر غير بعيد حيث حاول شخص يقود شاحنة دهس ثلاثة أشخاص.

ويُعالج هؤلاء الثلاثة في المستشفى.

كما تم العثور على جثة رجل آخر على طريق خارج وسط المدينة.

وقالت قائدة الشرطة كيت مينيل "إنه حادث مروع ومأساوي أودى بحياة ثلاثة أشخاص".

وأضافت "نعتقد أن هناك رابطا بين هذه الحوادث الثلاثة ولدينا رجل قيد الاحتجاز. التحقيق في مراحله الأولى، ويعمل فريق من المحققين على تحديد ما جرى بالضبط".

وتم القبض على شاب عمره 31 عاما للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل وتحتجزه الشرطة.

ولم ترد أي إشارة بخصوص الدافع، كما لم يشر بيان الشرطة لمشاركة محققين من مكافحة الإرهاب.

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