قتلى وجرحى في حادثي دهس في نوتنغهام ببريطانيا

المصدر: أ ب

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أعلنت شرطة نوتنغهامشير في بريطانيا العثور على ثلاثة قتلى في مدينة نوتنغهام، بينما صدمت شاحنة صغيرة ثلاثة آخرين في حادثين مرتبطين.

وأضافت أن الثلاثة الذين صدمتهم الشاحنة أصيبوا بجروح، وأنه ألقي القبض على رجل للاشتباه في محاولته ارتكاب عملية قتل.

وقالت قائدة الشرطة كيت مينيل ”هذا حادث مروع ومأساوي أودى بحياة ثلاثة أشخاص”، مضيفة أنه عثر على جثتين في شارع وثالثة في شارع آخر، بشكل منفصل عن حادثة الشاحنة.

وتابعت قائلة "نعتقد أن هذه الحوادث كلها مرتبطة ولدينا رجل رهن الاعتقال. هذا التحقيق في مراحله الأولى، ويعمل فريق من المحققين على تحديد ما حدث بدقة”.

كانت الشرطة أعلنت في السابق أن خدمات الطوارئ في حالة استجابة ”لحادث خطير مستمر” في مدينة بوسط إنجلترا.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة تقف بالقرب من طوق أمني في عدة مواقع بوسط المدينة.

وقالت شبكة ترام المدينة إنها علقت جميع خدماتها.

نوتنغهام مدينة يبلغ تعداد سكانها حوالي 350000 نسمة، وتقع على مبعدة نحو 190 كيلومترا شمال لندن.

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