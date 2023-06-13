قتلى وجرحى في هجوم صاروخي روسي وسط أوكرانيا

المصدر: كييف - د.ب.أ

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قال مسؤولون أوكرانيون، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، إن روسيا شنت هجوماً صاروخياً مكثفاً على مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 25 وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

وأفاد سيرهي ليساك، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك حيث تقع كيرفي ريه على تطبيق «تلغرام»، بأنّ عمليات الإنقاذ تجري عند مبنى سكني من خمسة طوابق يحترق وعند مستودع مدمر، مضيفاً: «لا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض». بدوره، ذكر أولكسندر فيلكول، رئيس بلدية كريفي ريه، أنّ سبعة أشخاص على الأقل محاصرون تحت الأنقاض، دون أن يدلي بتفاصيل أخرى.

وندّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المولود في كريفي ريه، بالهجوم على مسقط رأسه. وقال زيلينسكي على «تلغرام»: «الروس يواصلون حربهم على المباني السكنية والمدن العادية والناس».

وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، دوت صفارات الإنذار في عموم أوكرانيا محذرة من غارات جوية، وقال مسؤولون عسكريون في كييف، إن قوات الدفاع الجوي دمرت جميع الصواريخ الروسية التي استهدفت العاصمة الأوكرانية.

وقالت القيادة العسكرية العليا في أوكرانيا، إن القوات الجوية دمرت عشرة من أصل 14 صاروخ كروز أطلقتها روسيا على أوكرانيا وواحدة من أربع طائرات مسيرة إيرانية الصنع.

ولم يتضح بعد عدد الصواريخ التي ضربت كريفي ريه ولا المواقع والأهداف التي ضربتها الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا. ولم تصدر روسيا أي تعليق على الضربات.

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