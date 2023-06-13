رئيس الكونغو: لا يمكن لأفريقيا أن تبقى صامتة إزاء الحرب في أوكرانيا

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اعتبر رئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو الإثنين أنّ "أفريقيا لا يمكنها أن تبقى صامتة" إزاء الحرب في أوكرانيا، وذلك قبيل أيام من وساطة ستقوده مع عدد من نظرائه الأفارقة إلى كلّ من كييف وموسكو.

وقال الرئيس الأفريقي خلال مؤتمر صحافي في أبيدجان على هامش زيارة دولة إلى ساحل العاج إنّه "في مواجهة مثل هكذا مأساة، لا يمكن لأفريقيا أن تبقى صامتة أو غير مبالية".

ورئيس الكونغو هو أحد الرؤساء الذين سيزورون ضمن وفد وساطة أفريقي في نهاية الأسبوع الجاري كلاً من كييف وموسكو، حيث سيلتقون في العاصمة الأوكرانية الجمعة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفي العاصمة الروسية السبت الرئيس فلاديمير بوتين.

وبحسب مصدر دبلوماسي كونغولي فإنّ الوفد الأفريقي سيضمّ بالإضافة إلى رئيس الكونغو نظراءه: المصري عبد الفتّاح السيسي والجنوب أفريقي سيريل رامافوزا والسنغالي ماكي سال والأوغندي يويري موسيفيني والزامبي هاكيندي هيشيليما بالإضافة إلى الرئيس الحالي للاتّحاد الأفريقي رئيس جزر القمر غزالي عثماني.

وفي مؤتمره الصحافي قال رئيس الكونغو إنّ الوفد الأفريقي سيحمل "رسالة سلام، أو تهدئة على الأقلّ" من أجل "جعل المتحاربين يدركون حجم المعاناة التي تسبّبها هذه الحرب للشعوب الضعيفة في العالم وعلى وجه الخصوص لشعوب أفريقيا".

وخلال زيارة ساسو نغيسو إلى أبيدجان، تمّ التوقيع على 13 اتفاقية تعاون بين الكونغو وساحل العاج في قطاعات عدة من بينها الزراعة والأمن والنقل.

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