الجيش الروسي يبدأ «هجوماً مضاداً» في زابوروجيا

المصدر: متابعة - أمجد عرار

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بدأ الجيش الروسي هجوماً مضاداً رداً على الهجوم الأوكراني المضاد، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صد قواتها هجمات شنتها القوات الأوكرانية على الجبهة الجنوبية، وسط تقارير تفيد سيطرة الأخيرة على عدد من القرى.

وأعلن فلاديمير روغوف، رئيس حركة «نحن مع روسيا» الشعبية في مقاطعة زابوروجيا، أن القوات الروسية بدأت هجوماً مضاداً على أعتاب منطقة محيط فريميفسكي. وقال أن هجوماً مضاداً بدأ ، كما أن مركبات الفرقة 127 ستدخل المعركة وتتقدم للأمام.

وفي الوقت نفسه، يتم تقديم دعم هائل من قوات الفضاء الروسية، إنهم يعملون في اتجاه بلدة نيسكوشني ويطردون القوات الأوكرانية من بلدة ماكاروفكا، وفق قوله . وأشار روغوف إلى أن القصف الصاروخي والمدفعي يضرب مباشرة مواقع القوات الأوكرانية، كما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف قوله إن القوات الروسية تصدت لهجمات أوكرانية بدونتيسك وفي المنطقة الواقعة حول زابوروجيا، بالوحدات المدافعة والقصف بالمدفعية ومنظومات قاذفات اللهب الثقيلة. وأضاف أنه تم الاشتباك مع تجمعات القوات الأوكرانية في نيسكوتشني، وهي قرية أظهرت لقطات فيديو علماً أوكرانياً يرتفع فيها مطلع الأسبوع الجاري.

مكاسب

وقالت أوكرانيا أمس، إن قواتها استعادت السيطرة على قرية رابعة من القوات الروسية في جنوب شرق البلاد، بعدما أعلنت الأحد أن قواتها استعادت ثلاث قرى هي بلاهوداتني ونيسكوتشني وماكاريفكا. وأظهر مقطع فيديو أمس، جنوداً يرفعون العلم الأوكراني في قرية ستوروجيف المجاورة.

وتمثل استعادة أوكرانيا للقرى الأربع في غضون أيام بالفعل أسرع تقدم تحرزه منذ سبعة أشهر، لكنها لا تعد اختراقاً كبيراً للخطوط الدفاعية المنيعة لروسيا، وفقاً لتقرير أوردته وكالة «رويترز».

ولم تعترف موسكو بعد بأي تقدم أوكراني، وتؤكد أنها صدت كل الهجمات وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة، ونشرت لقطات لمدرعات أمريكية وألمانية مدمرة.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن جنود أوكرانيين قولهم إن معظم عربات المشاة من طراز «برادلي» تم تدميرها خلال الهجوم.

وعند سؤال أحد الجنود عما إذا تمت السيطرة على أي منطقة، فأجاب بعدم وجود إنجازات مهمة.

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