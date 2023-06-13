مقتل 46 نازحاً في الكونغو الديمقراطية

المصدر: بونيا (الكونغو الديمقراطية) - أ.ف.ب

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هاجم مسلحون يشتبه في أنهم عناصر ميليشيا مركزاً لإيواء نازحين الليلة قبل الماضية في إيتوري، شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أسفر عن مقتل 46 شخصاً، وفقاً لمصادر محلية.

وأورد برنامج «مرصد الأمن في كيفو»، مجموعة باحثين موجودين في مناطق النزاع بالكونغو الديمقراطية، مقتل 46 شخصاً على الأقل في مخيم لالا للنازحين في إقليم دغوغو. كما تحدث أحد قادة المجتمع المدني عن العدد ذاته، موضحاً أن من بينهم 23 طفلاً. واتهم الزعيم المحلي ريتشارد ديدا لينغا في إقليم دغوغو ،ميليشيا كوديكو (التعاونية من أجل تنمية الكونغو) بتنفيذ هذا الاعتداء.

وقال ديزيريه مالو درا، القائد المحلي في المنطقة «بدؤوا بإطلاق النار والعديد من الأشخاص ماتوا حرقاً في منازلهم، وقُتل آخرون بالسواطير». ويبعد مخيم لالا 5 كيلومترات من بلدة بولي، حيث توجد قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وتؤكّد ميليشيا كوديكو أنها تدافع عن مصالح قبيلة لندو في مواجهة قبيلة هيما والجيش.

وأسفر هجوم شنته هذه الميليشيا على موقع للجيش عن مقتل سبعة مدنيين السبت الماضي (خمسة أطفال وامرأتان) في إقليم ماهاغي المجاور في إيتوري. وبعد عقد من الهدوء، تجدّد في 2017 النزاع الدامي بين قبيلتي هيما وليندو، مما تسبب في نزوح أكثر من مليون ونصف مليون شخص ومقتل نحو خمسة آلاف مدني.

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