اليونان.. إنقاذ 90 مهاجراً من يخت يرفع علم الولايات المتحدة

المصدر: أ ب

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أعلنت السلطات في جنوب اليونان، يوم الإثنين، إنه جرى إنقاذ 90 مهاجراً، بينهم 37 طفلاً، من يخت يرفع العلم الأمريكي يعتقد أنه أبحر من تركيا إلى إيطاليا.

جرت عملية الإنقاذ، يوم أمس، بعد أن أطلق أحد الركاب نداء استغاثة قبالة جزيرة كيثيرا اليونانية، على مسافة نحو 250 كيلومتراً جنوب غرب أثينا.

وقال خفر السواحل إن ثلاث سفن شاركت في إنقاذ 35 رجلاً و18 امرأة و27 صبياً و10 فتيات من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان والعراق ومصر.

ألقي القبض على اثنين من الركاب في وقت لاحق بتهمة تهريب مهاجرين واحتجازهم، بينما جرى نقل آخرين إلى ميناء قريب من البر الرئيسي.

استخدم المهربون في السنوات الأخيرة اليخوت والمراكب الشراعية، التي غالباً ما يكشتف بعدها أنها مسروقة من مراسي تركية، لمحاولة تجنب اكتشافها على طول الطرق المؤدية إلى أوروبا.

وغالباً ما يتجاوزون اليونان ويتوجهون إلى جنوب البر الرئيسي الإيطالي، ما يوفر وصولاً أسهل إلى دول أوروبا الوسطى.

تعد الرحلة الأطول إلى إيطاليا أيضاً أكثر ربحية، حيث تكلف عادة كل راكب نحو 9000 دولار، أو نحو ستة أضعاف المبلغ الذي يفرضه المهربون على الساحل التركي لاستقلال زورق إلى إحدى جزر شرق اليونان.

وفي أكتوبر الماضي لقي ستة أشخاص حتفهم في كيثيرا عندما اصطدم مركب شراعي على متنه عشرات المهاجرين بصخور، وغرق جزئياً، في حين جرى إنقاذ 80 آخرين.

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