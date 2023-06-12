أوكرانيا: معارك ضارية وحصدنا أول مكاسب «الهجوم المضاد»

المصدر: كييف - رويترز

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قالت القيادة العسكرية العليا في أوكرانيا، اليوم الاثنين، إن قواتها تخوض معارك ضارية في بؤر قتالية محتدمة على الخطوط الأمامية. وأفادت وزارة الدفاع، بأنّ جنودها سيطروا على عدة قرى من في المرحلة الأولى من الهجوم المضاد.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنّ اليوم الأول من الهجوم المضاد شهد نحو 25 معركة بالقرب من باخموت في شرق أوكرانيا وإلى الجنوب بالقرب من أفدييفكا ومارينكا، وهي بلدات تقع جميعاً في منطقة دونيتسك، وكذلك بالقرب من بيلوهوريفكا في منطقة لوجانسك.

ونشرت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، صورة تظهر جنوداً يرفعون العلم الأوكراني، فيما قالت إنها قرية ستوروجيف في دونيتسك، وشكرت أحد ألوية الجيش على تحرير القرية. وقالت أوكرانيا، أمس الأحد، إن قواتها أحرزت تقدماً في ثلاث قرى في دونيتسك هي بلاهوداتني ونسكوتشني وماكاريفكا. وتقع قرية ستوروجيف بين بلاهوداتني ونسكوتشني.

وأشار بعض المدونين العسكريين الروس البارزين، إلى أنه بينما استولت القوات الأوكرانية على بلاهوداتني ونسكوتشني، استمر القتال من أجل ماكاريفكا. وأعلن كل من الجانبين، أن قواته كبدت الطرف الآخر خسائر فادحة في الأفراد والمعدات على مدى الأسبوع الماضي، بينما كان الهجوم المضاد الأوكراني لا يزال في طور التجهيز.

وقالت هيئة الأركان العامة، اليوم الاثنين: «خلال الأسبوع الماضي تكبد الروس خسائر كبيرة في اتجاه باخموت». وقال حاكم منطقة دونيتسك في أوكرانيا، إن مدنياً واحداً قتل وأصيب اثنان بنيران روسية في منطقة أفدييفكا الأحد.

وأعلن وزير الدفاع الأوكراني، أولكسي ريزنيكوف، أن كييف ترغب في مناقشة تفاصيل تحالف الطائرات مع حلفائها في الاجتماع المقبل لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية المقرر في 15 يونيو في بروكسل.

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