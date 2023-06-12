الولايات المتحدة تسعى للانضمام مجددا إلى اليونسكو بعد غياب خمس سنوات

المصدر: وكالات

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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستنضم إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) مجددا بعد غياب دام خمس سنوات منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها سلمت رسالة أواخر الأسبوع الماضي تطلب فيها إعادة قبولها عضوا بالمنظمة، ومقرها باريس.



وأضافت أن الرسالة التي كتبها ريتشارد فيرما، نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإدارية والمؤرخة في 8 يونيو، ”تتضمن خطة الولايات المتحدة المقترحة لإعادة الانضمام إلى المنظمة”.



وجاء في بيان الوزارة ”أي إجراء من هذا القبيل سيتطلب موافقة أعضاء اليونسكو الحاليين. نتفهم أن قيادة اليونسكو ستنقل اقتراحنا إلى الدول الأعضاء في الأيام المقبلة”، ولم تتضح تفاصيل الاقتراح.



وتدين الولايات المتحدة بمبلغ كبير للمنظمة بسبب المتأخرات في سداد مستحقات، لكن الإدارة الأمريكية خصصت أوائل هذا العام 150 مليون دولار ضمن خطتها الحالية للموازنة من أجل سداد تكاليف العودة إلى اليونسكو.



كانت العلاقة بين الولايات المتحدة واليونسكو مضطربة على مدار العقود الأربعة الماضية بعد الخلاف بشكل رئيسي حول قضايا أيديولوجية خلال الحرب الباردة، والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.



انسحب الرئيس السابق رونالد ريغان من اليونسكو عام 1983، لكن الرئيس السابق جورج دبليو بوش انضم مرة أخرى عام 2002.



وانسحب ترامب من المنظمة في عام 2017، مشيرا إلى تحيزها المزعوم ضد إسرائيل.



وأعلنت إسرائيل انسحابها في نفس الوقت، ودخلت عمليات الانسحاب حيز التنفيذ في يناير 2018.

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